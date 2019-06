Van der Weijden passeert eindpunt vorig jaar

Rond zonsopkomst zwom Maarten van der Weijden door Bartlehiem. Op het Elfstedenbruggetje stonden tientallen mensen Maarten toe te juichen. Ⓒ Camjo Media

BARTLEHIEM - Zwemmer Maarten van der Weijden is Burdaard voorbij. Hij passeerde rond vijf voor zeven het monument net buiten het plaatsje dat anderhalve week geleden ter ere van hem is onthuld. Iets later kwam hij voorbij de plek waar de zwemmer het tien maanden geleden moest opgeven. Op de volgboten van de zwemmer werden high fives uitgedeeld en viel een rustig gejuich te horen.