D66: ’Stikstofregels niet toepassen op woningbouw’

Jetten vindt tegelijkertijd wel dat de uitstoot van stikstoot beperkt moet worden. Dat wil hij vooral doen door maatregelen te nemen op het gebied van ’landbouw en mobiliteit’, zei hij in het programma WNL op Zondag. Maar of de andere coalitiepartijen het zien zitten om maatregelen te nemen die boeren en bijvoorbeeld automobilisten dwarszitten, is zeer de vraag.

De rechter oordeelde eerder dat Nederland het stikstofbeleid niet goed uitvoert. Er zou te weinig gedaan worden om de uitstoot te beperken. En het systeem waarmee Nederland bij nieuwe projecten de uitstoot bijhoudt, het zogeheten PAS, mag niet meer gebruikt worden. Daardoor lopen zelfs projecten die uitstootverminderend kunnen werken, zoals de bouw van windmolens, vertraging op omdat bij de vergunningsaanvraag dat systeem is gebruikt. De overheid zoekt momenteel naarstig naar een oplossing omdat er zo’n 18.000 projecten vertraging oplopen.

Volgens Jetten moet er vooral op de krappe woningmarkt snel iets gebeuren. Daar is volgens hem ’een stille ramp gaande’ en de bouw van woningen mag daarom geen vertraging oplopen. Volgens hem zijn de problemen in die sector ’de grootste opgave’ voor de politiek nu. „Een rijtjeshuis stond in Amsterdam onlangs voor anderhalf miljoen te koop. Dan kom je er niet meer tussen als starter, leraar of politieagent.”

Hoe het juridisch nu precies moet, dat uitzonderingen van de woningbouw van de stikstofregels, dat maakte Jetten niet concreet. Maar hij zegt dat het kan omdat andere Europese landen dit ook zouden doen.