In het Vizier Aardbevingen gaan ook journalisten niet in de koude kleren zitten

Door Johan van den Dongen Kopieer naar clipboard

De paniek, de ontreddering, het ongeloof, de chaos. Wat zich op dit moment in Turkije en Syrië afspeelt na de aardbeving van maandagochtend is met geen pen te beschrijven. En toch is dat wat journalisten moeten proberen te doen vanuit het getroffen gebied. De wereld vertellen wat er aan de hand is. Inzicht bieden.