Halsema krabbelt terug over coronapas

In een brief aan de gemeenteraad slaat de burgemeester van Amsterdam woensdagavond plotseling een andere toon aan. „Het zorgen voor naleving van deze regels is een zaak van ons allemaal. In de eerste plaats voor de bezoekers van de horeca”, schrijft Halsema. De brief is in lijn met de uitkomst van een overleg dat de voorzitters van het Veiligheidsberaad woensdagavond hadden met het ministerie van Justitie.

Het is een groot verschil met vorige week toen de burgemeester aan de gemeenteraad vertelde niet actief te gaan handhaven op de coronapas. Daar was simpelweg te weinig capaciteit voor. Horecazaken die slechts een op de tien klanten zouden controleren, hoefden niets te vrezen. De gemeente zou alleen bij excessen optreden.

Bekijk ook: Gemeenten gaan coronapas handhaven

Het eigenzinnige optreden van Halsema schoot virologen in het verkeerde keelgat. Die waarschuwden in het Parool dat de burgemeester hiermee ’een verkeerd signaal’ gaf, aldus topviroloog en OMT-lid Menno de Jong (UMC).

„Halsema heeft er een handje van om de stad te behandelen als haar persoonlijke domein. Regels gelden voor anderen. Het boerkaverbod, de BLM Dam-demo, en nu dit weer, waarop ze gezien haar draai duidelijk is teruggefloten”, zegt JA21-raadslid Annabel Nanninga. „Ongeacht wat wij als partij van al die regels en wetten vinden, de burgemeester dient ze gewoon naar beste kunnen te handhaven. Dat is haar taak, niet cherrypicken in leuke en niet leuke wetgeving.”