Beroemde paaseilandbeelden ’compleet verschroeid’ na grote natuurbrand

Op het hele eiland bevinden zich ongeveer duizend van de metershoge beelden, die moai worden genoemd. Die staan onder meer bekend om hun grote hoofden. Een van de functionarissen die gaat over het nationale park met de getroffen beelden noemt de schade volgens de Britse omroep BBC „onherstelbaar en met gevolgen die verder gaan dan wat onze ogen kunnen zien.” Sommige moai zouden „compleet verschroeid” zijn.

Burgemeester Pedro Edmunds noemde zijn eiland eerder dit jaar nog het „grootste openluchtmuseum ter wereld.” Het is onduidelijk hoeveel beelden daar nu zijn getroffen door de natuurbrand, die maandag uitbrak. Experts moeten nog in kaart brengen hoe groot de schade is. Het gebied rond de vulkaankrater Rano Raraku is voor zover bekend het zwaarst getroffen.

De brand is een nieuwe tegenvaller voor de inwoners van het eiland. Dat bevindt zich op meer dan 3000 kilometer van de kust van Chili. Ondanks de afgelegen locatie is toerisme een belangrijke inkomstenbron voor de bevolking. Voor de coronapandemie brachten jaarlijks zo’n 160.000 mensen per vliegtuig een bezoek aan het eiland. Toeristen zijn pas sinds augustus weer welkom. Daarvoor gold een toerismestop die verspreiding van het coronavirus moest tegengaan.