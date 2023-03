Premium Het beste van De Telegraaf

Zorgt eID voor een controlemaatschappij?

Door Alexander Bakker en Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP / HH

Den Haag - De komst van een Europese digitale identiteit (eID) is een stap dichterbij nu het Europees Parlement groen licht geeft voor start van onderhandelingen met EU-lidstaten. Meerdere Nederlandse Europarlementariërs zijn teleurgesteld: ze wilden eerst nog een apart debat over het in ons land omstreden plan.