Nieuwe oorlog met Palestijnen dreigt in Israël

Marjolein kookt over

Bemoei je niet met wat ik eet!

Ik ben echt enorm voorstander van minder vlees eten. En van heel goed nadenken welk visje je in de pan gooit en of die chocolade die je in je mond wil steken wel een beetje van zuivere komaf is. Ik heb liever niet dat er bloed vloeit, al dan niet in figuurlijke zin, voor mijn kopje koffie en mijd zo...