Trump annuleert verkiezingsbijeenkomst in Iowa om tornado

„Blijf veilig daar buiten”, zei hij in een boodschap aan zijn aanhangers in Iowa. Trump beloofde de bijeenkomst binnenkort in te halen.

De oud-president kondigde in november vorig jaar aan zich kandidaat te stellen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024. Iowa geldt als een belangrijke staat tijdens de voorverkiezingen.

Ook de gouverneur van Florida Ron DeSantis heeft zaterdag een bijeenkomst in Iowa gepland staan. De Republikein stelt zich naar verwachting binnenkort eveneens kandidaat voor het presidentschap. Officieel heeft hij zijn kandidatuur nog niet aangekondigd. Of de bijeenkomst van DeSantis zaterdag wel doorgaat is niet bekend.