’Geen olifantenritjes en dolfijnzwemmen meer: nieuw virus op de loer’

Den Haag - Alle vermaak met wilde dieren in gevangenschap moet wereldwijd in de ban worden gedaan. Datzelfde geldt voor exotische markten met beesten, die met name in Azië vaak worden verkocht om op te eten. „Een broeinest van besmettelijke virussen en mishandeling.”