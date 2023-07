In VS omgekomen Nederlander was geliefde KLM-purser: ’Frans had een blauw hart’

Amsterdam - De werknemer van KLM die op 14 juli overleed als gevolg van een verkeersongeluk in San Francisco, is de 55-jarige Frans Alst, zo heeft de luchtvaartmaatschappij aan De Telegraaf gemeld. De man werd in de Amerikaanse stad, na aankomst met zijn bemanning, wandelend in het centrum door iemand op een elektrische step aangereden en raakte daarbij zwaargewond. Hij overleed enige dagen later in het ziekenhuis.

Het ongeluk met fatale afloop gebeurde op Market Street in San Francisco, waar de voorbije dagen een oranje lint herinnerde aan het drama dat er plaatsvond. Ⓒ ANP/HH