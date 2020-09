Aantal besmettingen afgelopen week stabiel, minder opnames en sterfgevallen gemeld

Het aantal mensen dat overleed door corona is gedaald: van 32 naar 24. Het RIVM laat weten dat deze mensen niet allemaal afgelopen week zijn overleden, maar dat sommige mensen later gemeld worden. Dat geldt ook voor het aantal positieve testen.

Tussen 24 en 30 augustus lieten 163.572 zich testen, dat zijn ruim 23.000 mensen meer dan de week ervoor. Van alle Nederlanders die zich lieten testen, kreeg 2,2 procent een positief resultaat.

Zuid-Holland en Noord-Holland tellen de hoogste aantallen besmettingen. Van de steden spant Amsterdam de kroon. Het RIVM meldt verder dat de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden in de thuissituatie, gevolgd door reizen.

Volgens twee verschillende bronnen is het aantal ziekenhuisopnames gedaald. Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) registreerde afgelopen week 65 nieuwe opnames op verpleegafdelingen, tegen 111 in de voorgaande week. Op intensivecareafdelingen werden 11 nieuwe patiënten opgenomen. Een week eerder waren dat er 28.

De GGD’en hebben 57 meldingen doorgegeven over coronapatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, tegen 84 in de week daardoor. Deze cijfers liggen steevast iets achter. Het RIVM meldt vanaf nu iedere week zowel de cijfers van NICE als die van de GGD’en.

Het zogeheten reproductiegetal is gelijk gebleven, op 1. Dat wil zeggen dat iedere persoon met het coronavirus gemiddeld één andere persoon aansteekt.