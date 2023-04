Reconstructie in onderzoek naar dode vrouw (35) in Reuver: straat afgezet

De Somalische man had zijn vrouw, de Tunesische Sawsan Mhamdi, op 19 juni 2022 als vermist opgegeven. Het lichaam van de vrouw werd volgens de Duitse politie op 15 juni gevonden onder een viaduct in de Duitse gemeente Mainz-Bingen, ruim 200 kilometer verderop vanaf Reuver. Het lichaam bleek in brand te zijn gestoken.

Maandenlang kon de Duitse politie niet achterhalen wie de vrouw was. Totdat forensisch technisch onderzoek de identiteit van de vrouw aan het licht bracht en het spoor naar Reuver leidde.

De nu 44-jarige echtgenoot werd vervolgens in oktober vorig jaar gearresteerd. Hij bekende haar lichaam te hebben gedumpt en in brand gestoken, maar ontkende het doden van zijn vrouw. Hij zou haar dood hebben gevonden en vervolgens in paniek het lichaam hebben weggebracht. Politie en justitie proberen middels de reconstructie te achterhalen wat zich in de woning van het echtpaar heeft afgespeeld voorafgaand aan het overlijden van de vrouw.

De straat in Reuver is sinds 08.00 uur afgezet, en blijft dat tot 16.00 uur. Bewoners werden hierover vooraf geïnformeerd. Pers en publiek zijn niet welkom bij de reconstructie.