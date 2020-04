Krol heeft meer tijd nodig: ’Weglopen niet netjes’

„Weglopen zou nu niet netjes zijn, zeker niet nu ik word overstelpt door steunbetuigingen”, laat Krol zondagavond aan De Telegraaf weten. Maar wat hij uiteindelijk gaat doen, daar is hij nog niet uit. Ook niet na de roerige zondag voor zijn partij eens stevig te hebben overpeinsd tijdens een wandeling met zijn hond op de hei, waarbij hij zijn telefoon thuis achterliet.

Krol werd zondag geconfronteerd met het vertrek van Dales, die hij als een van de weinige partijprominenten nog steunde. De rest van zijn fractie, de senatoren en een keur van provinciale voorzitters hadden het vertrouwen in de partijvoorzitter al opgezegd.

Bom is gebarsten

Dales wist in eerste instantie niet van wijken, maar maakte zondagmiddag in Buitenhof toch bekend op te stappen, samen met zijn twee medebestuurders. Dat hoorde Krol zondag pas vlak voor de uitzending. „De gebeurtenissen van vandaag moet ik goed laten bezinken. Wat nu? Ik ben er nog niet uit”, laat Krol weten.

Hij liet aan het begin van de middag ook al weten na te moeten denken over de toekomst, ook overlegt hij daar nog over met de fractie. Tot een conclusie kwam Krol al lopend over de hei met zijn viervoeter in elk geval nog niet, zegt hij zondagavond. „Ik vrees dat ik mezelf nog wat meer tijd moet gunnen. En mijn hond vindt dat helemaal niet erg.”

’Goede zakelijke relatie’

Wat Tweede Kamerlid en vicefractievoorzitter Corrie van Brenk betreft is het geen probleem als Krol gewoon doorgaat. „We hebben een goede zakelijke relatie”, zegt Van Brenk. „We vullen elkaar goed aan en dat kan gewoon door blijven gaan.”

