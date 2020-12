Loting legaal wiettelen gaat door ondanks protest

Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag woensdagavond besloten. Een van de bijna 100 gegadigden die niet door de selectie kwamen, Project C, spande een spoed-kort geding aan dat woensdagavond diende, in de hoop de loting te kunnen tegenhouden. ,,Om 11 uur is de situatie is onomkeerbaar geworden.”

Volgens een van de initiatiefnemers van Project C, advocaat Peter Schouten, is zijn plan niet door de eerste selectie gekomen omdat het té transparant was. Project C wilde de legale kwekerij vestigen in een bestaand tuinbouwbedrijf in Etten-Leur. De burgemeester van de gemeente legde het plan voor aan de bewoners, die in meerderheid tegen stemden.

Onwetendheid

Volgens Schouten is de bevolking van gemeenten waar andere kandidaten zich willen vestigen, helemaal niet geraadpleegd over de plannen. Zo zouden er acht aanvragen zijn voor plekken in de gemeente Breda, maar weten de bewoners van niets.

Ook zijn er kandidaten wel door de selectie gekomen die een locatie kozen op basis van Google Maps.

Snelheid

Landsadvocaat Wemmeke Wisman stelde dat er sprake is geweest van een zorgvuldige procedure en dat alle kandidaten die willen meedoen aan het experiment zijn gebaat bij een snelle voortgang.