’Een beetje Joods zijn is zoals een beetje zwanger zijn: dat bestaat niet’

Femmetje de Wind: „Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mijn tijd niet mag verkwanselen.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Amsterdam - ’Anne Frank’ werd ze liefkozend genoemd op de reguliere basisschool. Maar later werd schrijver/journalist Femmetje de Wind (46) pijnlijk duidelijk dat ze met alleen een Joodse vader in Joodse kringen niet volledig meetelde. Bij een orthodox Joodse jeshiwe in Jeruzalem volgde ze een overgangsprogramma en werd helemaal Joods, wat haar leven veranderde. In haar nieuwe roman ’Het beloofde leven’ legt hoofdpersoon Sophie voor de liefde dezelfde weg af.