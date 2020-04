Spaanse politie pakt een van de meest gezochte terroristen op

Hij kon worden gearresteerd in zijn schuilplaats in Almería in Zuid-Spanje, samen met twee anderen. Zijn vader was betrokken bij radicaalislamitische bomaanslagen in de jaren negentig in Afrika, waardoor ruim tweehonderd mensen om het leven kwamen.

Toen hij nog in Londen woonde, was hij een ambitieuze rapper met de namen Lyricist Jinn en L Jinny, melden Britse media. Hij bekeerde zich tot de islam en radicaliseerde uit woede over het Britse optreden tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan. Abdel Bary was in 2013 een van de eerste buitenlandse strijders die zich bij IS aansloot. Hij postte een foto waarop hij te zien is met het hoofd van een Syrische soldaat. In 2015 vluchtte hij naar Turkije.