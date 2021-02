Advocaten: bestorming Capitool al gepland voor toespraak Trump

De advocaten zeggen dit aan de vooravond van een proces tegen Trump dat dinsdag moet beginnen in de Senaat. Die buigt zich over de vraag of de oud-president zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot een opstand.

Aanhangers van Trump bestormden het Capitool op eigen initiatief om de bekrachtiging van de overwinning van president Biden te voorkomen, aldus de advocaten. De speech van Trump in de uren voor de rel „was geen daad die een georganiseerde beweging aanmoedigde om de regering van de Verenigde Staten omver te werpen.”

Theater

Het verdedigingsteam van de Republikein Trump beschuldigt de rivaliserende Democraten van president Biden van politiek theater. Van „eerlijke gerechtigheid” is geen sprake en daarom zou het proces afgeblazen moet worden, aldus de advocaten.

Maar de Democraten zien dat volstrekt anders. Trump is verantwoordelijk voor de zwaarste schending van de grondwet ooit door een Amerikaanse president begaan, toen hij aanhangers ertoe aanzette het Capitool te bestormen. „Het bewijs van het gedrag van president Trump is overweldigend”, aldus de negen ’aanklagers’ uit het Huis van Afgevaardigden. Dat hij heeft aangezet tot een opstand tegen de regering van de Verenigde Staten, waardoor een vreedzame machtsoverdracht werd verstoord, staat voor de Democraten als een paal boven water.

Impeachment

Het afzettingsproces tegen Trump, die al circa drie weken geen president meer is, wordt in ieder geval vrijdagavond onderbroken. Als de Senaat de kwestie dan nog niet heeft afgerond, houden de senatoren een rustdag op verzoek van een joodse advocaat van Trump, David Schoen. Schoen betoogde dat hij de sabbat, de joodse rustdag wenst te respecteren. De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, heeft volgens Amerikaanse media gezegd dat er aan het verzoek van Schoen wordt voldaan.

Trump kreeg in november 74 miljoen stemmen, het hoogste aantal dat een Republikeinse kandidaat ooit kreeg en elf miljoen stemmen meer dan in 2016.

In de Senaat zitten vijftig Republikeinen, 48 Democraten en twee onafhankelijken die meestal tot de de Democraten gerekend worden. Om Trump af te zetten zijn er 67 stemmen nodig. Om dat aantal te bereiken is dus de steun van zeventien Republikeinen nodig. Dat is volgens Amerikaanse media niet haalbaar. Slechts vier Republikeinse senatoren lijken misschien geneigd zich tegen Trump te keren, inclusief Mitt Romney die in de eerste afzettingsprocedure tegen Trump ruim een jaar geleden voor diens impeachment stemde.