Afzettingsproces Trump niet op zaterdag vanwege sabbat

Dinsdag begint in de Senaat het proces waarmee de Democraten hopen te voorkomen dat de Republikeinse ex-president Trump een politieke comeback maakt. Hij kreeg in november 74 miljoen stemmen, het hoogste aantal dat een Republikeinse kandidaat ooit kreeg en elf miljoen stemmen meer dan in 2016. De Democraten hebben aangevoerd dat Trump betogers op 6 januari in zijn toespraak zou hebben opgehitst het Capitool te bestormen en dat hij daarom moet worden afgezet en verder uit de politiek moet blijven.

Maar er is volgens Amerikaanse media onvoldoende steun in de Senaat om dat doel te bereiken en Republikeinse senatoren klagen dat het tijdverspilling is en snel afgelopen moet zijn. De Republikeinse senator Bill Cassidy noemt het „een showproces in de stijl van de Sovjet-Unie.” Schoen en collega Bruce Castor hebben gezegd dat het proces een „public relations stunt” van Democraten is. Volgens de advocaten had de meest omstreden uitspraak van Trump geen betrekking op de bestorming van het Capitool, maar was onderdeel van een politieke redevoering waarin hij de verkiezingsuitslagen betwistte. Trump zei: „Als je niet keihard vecht, dan heb je straks geen land meer.” Hij zei ook dat dit „vreedzaam en vaderlandslievend” in het Capitool naar voren moest worden gebracht.

Maar volgens de Democraten was de hele speech een soort climax van wekenlange stemmingmakerij tegen de verkiezingsuitslag, waarin de Democraat Joe Biden won met 80 miljoen stemmen. In de toespraak zou Trump de menigte hebben opgezweept in opstand te komen.

In de Senaat zitten vijftig Republikeinen, 48 Democraten en twee onafhankelijken die meestal tot de de Democraten gerekend worden. Om Trump af te zetten zijn er 67 stemmen nodig. Om dat aantal te bereiken is dus de steun van zeventien Republikeinen nodig. Dat is volgens Amerikaanse media niet haalbaar. Slechts vier Republikeinse senatoren lijken misschien geneigd zich tegen Trump te keren, inclusief Mitt Romney die in de eerste afzettingsprocedure tegen Trump ruim een jaar geleden voor diens impeachment stemde.