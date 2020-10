Politie: focus op beëindigen illegaal feest in plaats van boetes

Ruim driehonderd feestgangers uit het hele land waren naar een bouwterrein gekomen nabij Anna’s Hoeve. Het illegale feest was vlakbij het spoor. „We wilden het feest zo snel mogelijk beëindigen. Het treinverkeer was ook stilgelegd. Mensen proberen op zo’n moment toch om weg te komen. Maar het was een onveilige plek in het donker. We wilden de mensen vooral daar op een veilige manier weg hebben. Het wil niet zeggen dat dit een blauwdruk is voor een volgend feest. Maar gezien de omstandigheden hebben we nu deze inschatting gemaakt en daarom geen boetes uitgedeeld”, aldus een woordvoerster.

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum heeft begrip voor de handelwijze van de politie, laat hij maandag weten. Maar hij heeft geen begrip voor de organisatoren van het feest. „Hij keurt zoiets absoluut af, zeker nu corona voor de tweede keer hevig opspeelt. We onderzoeken hoe we zoiets in de toekomst kunnen voorkomen”, aldus de woordvoerster van Broertjes.

Achtergebleven afval onder een viaduct in aanbouw langs een spoorlijn, waar een groot illegaal feest door de politie is beeindigd. Ⓒ ANP/HH

De dj bij het feest en een vrouw die een agent een schop gaf, zijn wel gearresteerd. Op diverse andere plekken werden ook illegale feesten beëindigd. Daarbij werden wel boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de coronaregels.