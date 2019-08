Koeien dood door botsing met TGV

Ⓒ Hollandse Hoogte /

PARIJS - Een hogesnelheidstrein van Parijs naar Lausanne is op een kudde koeien ingereden in het bosgebied van La Joux in de Jura. Dat heeft de Franse spoorwegmaatschappij SCNF tegen Franceinfo gezegd. Tien koeien stierven direct, zes andere koeien raakten ernstig gewond en moesten door een dierenarts worden geëuthanaseerd.