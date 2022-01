Enorme wachtrijen voor subsidie-aanvraag huizen in aardbevingsgebied Groningen en Drenthe

Datzelfde geldt voor Siddeburen en Hoogezand, waar ook tientallen mensen in de rij staan. Het digitale loket voor de subsidie-aanvraag opende om 9 uur. Maar veel mensen zaten toen al geruime tijd achter de computer. Het systeem is vergelijkbaar met het kopen van tickets voor populaire popfestivals. Het kan uren duren voor iedereen in die wachtrij aan de beurt is geweest.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Bovendien lukt het niet om alle wachtenden - dat waren er om 9 uur al ver over de 30.000 - de subsidie toe te kennen. Het ministerie heeft besloten dat het ’wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt. Er zit niet genoeg geld in de pot om iedereen de subsidie te geven en dat zorgt voor frustratie en kritiek.

„Den Haag verdiende ruim 400 miljard aan de gaswinning maar laat Groningers concurreren om geld”, twittert SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

De subsidie ’verduurzaming en verbetering Groningen 10.000’ is bedoeld voor woningbezitters in een ruim gebied in en langs de randen van het aardbevingsgebied in Groningen en een stukje Drenthe. Het gaat om de bekende ’bevingsgebieden’ zoals de voormalige gemeenten Appingedam en Loppersum, Midden-Groningen maar ook om bepaalde postcodes in de gemeenten Westerkwartier, Hogeland, Oldambt, het voormalige Delfzijl, een deel van de stad Groningen en zelfs een stukje Aa en Hunze in Drenthe.