Enorme wachtrijen voor subsidie-aanvraag huizen in aardbevingsgebied: ’Ik was nummer 34000’

Aan de Hoofdstraat staat een groep bij de deur. Een Groningse uit het dorp Wehe-den Hoorn die niet met haar naam in de krant wil vertelt bij de uitgang: „Ik was hier al om 9.15 uur en het is nu een halve dag verder. Maar goed, mijn papieren zijn ingeleverd. Het was fris ook nog”, zegt ze nu uren verder. Wat wil ze met de tienduizend euro doen? „In eerste instantie de douche en schilderwerk.” Een andere Groninger heeft de documenten zojuist door: ,Eenmaal binnen was ik in een kwartiertje klaar!”

Aanvrager René Bos uit Bedum vertelt bij de wachtende Groningers: „Ik probeerde thuis vanaf 9.00 uur in te loggen. Ik kwam dus in de ’digitale’ rij. Maar dat gaat zo nog uren duren.” Ook Saskia Loman uit het dorp ging zelf uiteindelijk op pad. „Nog een geluk dat ik hier vlak naast woon. Thuis was ik online en nummer 34.000.”, vertelt ze vol ongeloof. „Dat geeft zo geen kans. Geduld dus hier maar.”

Ook elders in de regio is het druk. John Schokker uit Hoogkerk lukte het eveneens niet vanuit huis. „Ik sta nu op nummer 37.000 in de rij. Daarom ben ik nu maar naar de stad Groningen gegaan. Daar zit ik nu te wachten.” Dat schiet ook nog niet op, laat hij weten. „Hier blijkt dat ik een formulier nodig heb, dat ze ook hier niet hebben. Ik zit hier tussen boze mensen.”

Uiteindelijk lukt het toch nog. Hij is opgelucht: „Een vriend mailde me het formulier. Dat is ter plaatse geprint, handmatig ingevuld en ingeleverd. Mijn eigen gegevens erop, stempelen maar en ’hup’ ingenomen. En ook voor andere menen. Die mensen die ons helpen zijn overigens alleraardigst. Maar wie bedenkt zo’n regeling. ’Wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Het is een schande, meen ik wel. Hoe kun je dit ook bijvoorbeeld tachtigers aandoen.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Datzelfde geldt voor Siddeburen en Hoogezand, waar ook tientallen mensen in de rij staan. Het digitale loket voor de subsidie-aanvraag opende om 9 uur. Maar veel mensen zaten toen al geruime tijd achter de computer. Het systeem is vergelijkbaar met het kopen van tickets voor populaire popfestivals. Het kan uren duren voor iedereen in die wachtrij aan de beurt is geweest.

Bovendien lukt het niet om alle wachtenden - dat waren er om 9 uur al ver over de 30.000 - de subsidie toe te kennen. Het ministerie heeft besloten dat het ’wie het eerst komt, het eerst maalt’ wordt. Er zit niet genoeg geld in de pot om iedereen de subsidie te geven en dat zorgt voor frustratie en kritiek.

„Den Haag verdiende ruim 400 miljard aan de gaswinning maar laat Groningers concurreren om geld”, twittert SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

De subsidie ’verduurzaming en verbetering Groningen 10.000’ is bedoeld voor woningbezitters in een ruim gebied in en langs de randen van het aardbevingsgebied in Groningen en een stukje Drenthe. Het gaat om de bekende ’bevingsgebieden’ zoals de voormalige gemeenten Appingedam en Loppersum, Midden-Groningen maar ook om bepaalde postcodes in de gemeenten Westerkwartier, Hogeland, Oldambt, het voormalige Delfzijl, een deel van de stad Groningen en zelfs een stukje Aa en Hunze in Drenthe.