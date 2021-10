Premium Binnenland

OM eist 2,5 jaar voor beramen aanslag priklocatie met brandstof en Cobra 6

Ralph K. (38) doet zelf zijn bizarre uitspraken over een aanslag op een vaccinatielocatie achteraf gezien af als „een grap en grootspraak.” Het openbaar ministerie ziet de humor er niet van in en eist 2,5 jaar cel tegen K. voor het voorbereiden van een terroristische aanslag in zijn woonplaats Den H...