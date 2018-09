’Ouderen doen er minder toe’

Naast de onverbiddelijke scholing waarvan D66 claimt de enige pleitbezorger te zijn, worden de gelukkige werkenden nu ook nog getrakteerd op een bonus als Pechtold premier wordt. De rest van de Nederlanders doen er blijkbaar minder toe. Die dragen toch niet bij aan de economie. En ja, die ouderen met hun onverwoestbare gezondheid, die zijn een probleem. Voor die trekken we gewoon een blik niet beschikbare verpleegkundigen en mantelzorgers open en iedereen is blij. Weer zo’n uitspraak van een politicus die als ’windvaantje’ in de afgelopen regeerperiode heeft meegewerkt aan onverantwoorde bezuinigingen. Laat de echte toekomstige premier van Nederland eindelijk eens opstaan.

Jacques Ponjee, Ochten