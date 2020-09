TikTok onder vuur na zelfmoordfilmpje

Op de video is te zien hoe een man zich met een pistool door het hoofd schiet. Volgens TikTok verschenen de gruwelbeelden in eerste instantie op Facebook, waarna een aantal gebruikers het fragment op zondagavond op het Chinese sociale media-kanaal plaatsten. Toen de TikTok-gemeenschap de video in de gaten kreeg, postten velen onder hen waarschuwingen naar hun volgers om het beeld weg te swipen.

Algoritme

Normaliter lukt het TikTok om dit soort video’s direct te verwijderen, maar doordat de beelden door verschillende gebruikers steeds opnieuw werden geplaatst, werkte het algoritme van het platform niet optimaal. „Dat komt waarschijnlijk omdat de video langer duurde dan de meeste TikTok-fragmenten, die vaak maar een paar seconden duren”, zegt een Nederlandse woordvoerder van TikTok.

Volgens de woordvoerder is er de afgelopen dagen iets goed misgegaan en sloeg de video bij gebruikers in als een bom. „Doordat de video in korte tijd heel vaak werd bekeken, werd het een van de populairste fragmenten en hebben veel ogen deze gruwelijke beelden gezien. We doen er alles aan om de video zo snel mogelijk te verwijderen.”

Baan verloren

De woordvoerder stelt dat de man in kwestie door de coronacrisis zijn baan verloor en zijn vriendin hem had verlaten. „Nadat hij van zijn werkgever hoorde dat hij zijn baan echt niet terugkreeg, besloot hij er een einde aan te maken. Een heel tragisch verhaal.”

Maar niet iedereen neemt genoegen met die uitleg. Op sociale media vragen heel wat mensen zich af of TikTok niet sneller en krachtdadiger moet optreden wanneer zulke beelden opduiken. Op Twitter waarschuwen gebruikers elkaar om de app voorlopig niet meer te gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat het platform in opspraak komt. Enkele weken geleden nog was het op het platform de trend om een Holocaustslachtoffer te spelen. Ook dat zorgde voor flink wat ophef.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl