Premium Het beste van De Telegraaf

Hiddema haalt hard uit naar FvD: ’Kraaiende kleuters hebben de boel verziekt’

Door Hans Goossen Kopieer naar clipboard

Theo Hiddema in zijn huis in Amsterdam. Ⓒ ANP / Careman Fotografie

Hij staat niet langer met Thierry Baudet op de foto, maar met de kat. Theo Hiddema heeft zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie opgezegd. In de kolfkamer van de senaat geeft hij in een interview met De Limburger inzicht in zijn beweegredenen. „Ik heb Baudet zo vaak gevraagd om zichzelf en zijn propagandajongetjes in de hand te houden.”