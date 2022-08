Jan Latten over asielproblematiek: ’Tijd voor nieuwe onorthodoxe maatregelen’

„Er is geen coherent beleid”, laat hij weten. „Er is geen visie voor de lange termijn. Je moet als overheid nadenken over meerdere aspecten: woningen, werk, meedoen in de samenleving. Dat is voor iedereen goed en voor iedereen belangrijk, juist ook voor de nieuwkomers. Als je kijkt naar woningen, moet je wel weten of je mensen kunt huisvesten. Kan dat niet, dan moet je een duidelijke boodschap afgeven aan het buitenland. Kom nu niet naar Nederland, want de woningen zijn op.”

Hij maakt wel een onderscheid tussen arbeidsmigranten die gevraagd en ongevraagd naar Nederland komen, en vluchtelingen. „Als er wordt geroepen dat we minder streng moeten zijn in de opvang van vluchtelingen, dan heeft dat een aanzuigende werking. Je ziet nu al dat mensen uit Syrië hun kinderen vooruitsturen, om later via gezinshereniging ook naar ons land te komen. Je moet je als land afvragen hoeveel extra mensen je maximaal aan kunt. Het ziet er nu uit alsof er wordt gedweild terwijl de kraan openstaat. Er heerst een naïviteit op dit onderwerp.”