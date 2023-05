Premium Het beste van De Telegraaf

Sportkoepel jaagt na coronajaren op verloren generatie

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Arie Kievit

ARNHEM - Help, er zijn 700.000 sporters zoek. Dat is – vrij vertaald - de noodkreet van sportkoepel NOC*NSF nu de nieuwste cijfers over sportparticipatie in 2022 bekend zijn. Vooral jongeren in de leeftijd tussen de 13 en 18 jaar behoren tot de groep verdwenen sporters. Daar zijn grote zorgen over.