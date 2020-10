Zo voorkom je een (corona)winterdip

Een winterdip verdrijf je niet met overdenken wat er allemaal tegenzit, zegt psycholoog Jeffrey Wijnberg. „Sta stil bij wat je allemaal wél hebt en wél kan.” Ⓒ 123RF

Amsterdam - In de nacht van zaterdag op zondag schakelt de klok weer een uur terug op wintertijd. De periode van korte dagen en lange avonden breekt aan. Dit luidt ook de voor velen jaarlijks terugkerende winterdepressie in. Gedurende de coronatijd – waarin het ook nog eens lastig is om gezelschap op te zoeken – zal er vermoedelijk meer sprake zijn van dit fenomeen.