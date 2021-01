‘Laat bedrijven als Jumbo, Unilever en Ahold meehelpen vaccineren’

In 2020 lagen de levens van velen over de hele wereld over hoop. Aan het begin van 2021 gaat het in een nieuwe podcast van De Telegraaf over hoop. Met deze keer: Eddy Terstall. De 56-jarige columnist en filmmaker wijst op de door corona uitvergrote cultuurcrisis in ons land, en ziet een belangrijke rol voor het bedrijfsleven in het vaccinatieplan.