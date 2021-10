Republikeinse staten klagen overheid aan om prikplicht aannemers

Ⓒ ANP / AFP

WASHINGTON - Een groep van tien Amerikaanse staten wil via de rechter afdwingen dat medewerkers van bedrijven die voor de federale overheid willen werken niet langer gevaccineerd hoeven te zijn tegen het coronavirus. President Joe Biden stelde die vaccinplicht eerder dit jaar per decreet in voor alle bedrijven die een dienst of product leveren aan de nationale overheid.