Baanbrekende studie: ’Reumamedicijnen vergroten overlevingskans coronapatiënten’

Het gaat volgens het ziekenhuis om de middelen tocilizumab en een tweede medicijn sarilumab. Eind vorig jaar werden positieve vroege bevindingen over tocilizumab vrijgegeven voordat de volledige gegevens waren verzameld.

Nu de volledige analyse beschikbaar is, zijn onderzoekers ervan overtuigd dat de bevindingen verbeteringen kunnen bieden voor mensen die kampen met het longvirus.

„Dit is een belangrijke bevinding die onmiddellijke gevolgen zou kunnen hebben voor de ziekste patiënten met COVID-19”, zegt Lennie Derde, die samen met arts-microbioloog en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek In Europa coördineert.

„Dit onderzoek toont aan dat deze medicijnen de kans op overleving en herstel kunnen vergroten bij de meest ernstig zieke volwassen patiënten die worden beademd op de ic. In een tijd waarin ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van Covid-19 blijven toenemen, is het van cruciaal belang dat we doorgaan met het zoeken naar effectieve behandelingen die kunnen helpen om deze ziekte te stoppen.”