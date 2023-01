Aardbeving met kracht van 7,0 treft Vanuatu

Ⓒ Getty Images

Port Olry - Er is zondag een aardbeving met een kracht van 7,0 waargenomen voor de kust van de eilandstaat Vanuatu in de Stille Oceaan. Dat heeft het Amerikaans geofysisch instituut USGS gemeld. Er is een tsunamiwaarschuwing afgekondigd in de regio.