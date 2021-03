’Emotionele’ Sylvana Simons: ’Verbijsterende verschuivingen’

„Ik zit hier heel emotioneel”, zei Simons vanuit het Zuidpleintheater in Rotterdam.

De Amsterdamse politica spreekt van ’verbijsterende verschuivingen’. Simons: „We zien dat Ruttes VVD ondanks het afbraakbeleid toch beloond wordt. Dat vind ik opmerkelijk.” Ze wees ook naar de val van GL. „We zullen moeten accepteren dat we in een rechts land leven. Maar kapitalisme is gebouwd op uitbuiting.” Ze wil daarom nieuwe linkse politiek bedrijven.

Simons veranderde de naam van de partij in BIJ1, waarmee ze in 2018 een zetel haalde in de Amsterdamse gemeenteraad. Daar streden Simons en plaatsvervanger Jazie Veldhuyzen voor klimaatplannen en genderneutrale toiletten in publieke gebouwen. Anti-Zwarte Piet-activist Quinsy Gario is de nummer twee op de lijst voor de Tweede Kamer.