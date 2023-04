Premium Het beste van De Telegraaf

België wil turbines in natuurgebieden: vissers zien kans op extra ruimte voor kotters

Door Alexander Bakker en Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Een Urker vissersboot tussen de windturbines. Ⓒ ANP

Oostende - De Noordzee moet de ’groene energiecentrale van Europa’ worden. Maar is er straks naast windturbines en natuurgebieden nog ruimte voor onze vissers? Leiders van Denemarken, Noorwegen, Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland en het Verenigd Koninkrijk hebben in Oostende afgesproken om massaal windmolens te bouwen in de Noordzee. Tegen 2030 willen de landen 120 gigawatt produceren en in 2050 zelfs 300 GW.