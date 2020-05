Red Bull-teambaas Horner: ’Verstappen geobsedeerd door simraces’

Het coronavirus heeft het Formule-circus samen met het hele dagelijkse leven stilgelegd en dat geldt ook voor Horner en zijn team. Zoals dat tegenwoordig gaat heeft hij wel veel contact via de digitale weg met zijn personeel en daar horen natuurlijk ook F1-coureurs Max Verstappen en Alex Albon bij.

„Door de lockdown heb ik natuurlijk zowel Max als Alex niet persoonlijk kunnen zien, maar we houden wel contact via WhatsApp en via de telefoon”, aldus Horner. „Het lijkt allemaal nogal ouderwets om iemand te bellen deze dagen omdat we allemaal videocalls doen!”

Trappelen van ongeduld

De Britse teambaas vervolgt: „Ze hebben contact gehad met al het personeel via videoboodschappen en ze waren op de laatste livechat die ik met het team heb gehouden om iedereen op de hoogte te houden. Ik ben ook blij te kunnen zeggen dat ze hebben deelgenomen aan onze online fitness-sessies.”

Horner weet dat zijn rijders fit blijven, maar hij vertelt erbij dat Formule 1-coureurs niet gemaakt zijn om de hele dag opgesloten te zitten. Hij beseft dat ze trappelen van ongeduld om weer aan de slag te kunnen gaan.

Obsessie Max

„Ze houden zich fit, maar racers zijn geen kooidieren. Ze hebben allebei simraces gedaan. Vooral Max is erdoor geobsedeerd en heeft waarschijnlijk meer races gedaan dan een heel F1-seizoen bij elkaar en ook Alex heeft het geweldig gedaan in de virtuele GP’s voor ons.”

„Beide coureurs hebben deze tijd positief gebruikt, maar ze staan nu te trappelen om weer aan de slag te gaan.”