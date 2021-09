17-jarige opgepakt voor lastigvallen van vrouwen in park Deventer

Binnenland

Agent niet vervolgd na neerschieten inbreker Eindhoven

Een politieagent die op 20 januari in Eindhoven een inbreker neerschoot, wordt daarvoor niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een „acute noodsituatie” en was het schieten gerechtvaardigd. De politiekogel raakte de inbreker in zijn been.