Machtsstrijd en schandalen binnen Vaticaan

De Zwitserse Garde bewaakt het Vaticaan, maar kan schandalen niet voorkomen. Ⓒ foto EPA

ROME - Terwijl in alle Italiaanse boekhandels de nieuwe encycliek van paus Franciscus ’Fratelli tutti’ (Allen broeders) te koop is, waarin de paus oproept tot broederschap in de wereld en kritiek heeft op de egoïstische financiële machten, vindt er een ongekende machtsstrijd tussen kardinalen plaats binnen het Vaticaan en wordt het kleinste staatje ter wereld geteisterd door financiële malversaties. Ook komen seksuele schandalen naar buiten.