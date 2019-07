Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - De stad ligt op apegapen. Terrassen op de Neude in het centrum van Utrecht zijn leeg. Het is simpelweg te heet om een tafeltje te pakken. In de volle zon tikt de thermometer 35 graden aan. Ondanks de hitte moeten de meeste Utrechters gewoon aan het werk. ,,In de koelcel is het prima uit te houden!”