’Coronapatiënt Tilburg niet besmettelijk tijdens carnaval, geen reden tot zorg’

Het gaat goed met de patiënt. Volgens de burgemeester wordt al nagedacht over ontslag uit het ziekenhuis en een terugkeer naar huis, waar hij in thuisisolatie zou gaan. Weterings zegt dat de man goed heeft gehandeld. Toen hij verschijnselen van corona vertoonde, nam hij contact op met zijn huisarts, waarna hij meteen naar het ziekenhuis ging. Daar werd hij onderzocht en in isolatie opgenomen.

Alle evenementen in Tilburg gaan voorlopig gewoon door, er is geen reden om die af te gelasten, zei de burgemeester.

De GGD houdt enkele tientallen mensen uit de omgeving van de man in de gaten. Zij hebben nog geen klachten, maar dat wil niet zeggen dat ze niet besmet zijn. Dat is pas over een paar weken duidelijk, wanneer de incubatietijd voorbij is. „Als je het virus hebt binnengekregen en je bent klachtenvrij, ben je niet besmettelijk. Maar als iemand geen klachten heeft, weet je niet of diegene het virus heeft”, zei arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Tilburgse ziekenhuis waarin de man ligt.

Verslaggever Joris van Duin was aanwezig bij de persconferentie.