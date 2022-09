Premium Het beste van De Telegraaf

Stichting JAAN helpt bij vrijlating 3 dolfijnen Dolfijnen in Indonesië zwemmen vrijheid tegemoet

Amsterdam - Van kunstjes doen in een circus en opgesloten zitten in een klein zwembad vol chlorine naar ultieme vrijheid in open zee. Na jarenlang onder erbarmelijke omstandigheden in gevangenschap te hebben geleefd, zwommen de dolfijnen Rocky, Rambo en Johnny afgelopen weekend op het Indonesische eiland Bali eindelijk hun vrijheid tegemoet.