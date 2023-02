OMT: grootschalig testen op corona niet meer nodig

Maatregelen tegen corona moeten zo veel mogelijk gelijk worden gesteld aan „generieke maatregelen” die al gelden voor andere luchtweginfecties, adviseert het OMT.

Zorgmedewerkers hoeven in principe ook geen mondneusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen. „Dat is in de huidige epidemiologische fase over het algemeen niet meer nodig”, aldus het OMT.

Ook de nu geldende adviezen om bij klachten thuis te blijven, een zelftest te doen en bij een positieve test in isolatie te gaan, kunnen wat het OMT betreft worden geschrapt. Het OMT vertrouwt op gezond verstand van mensen als zij klachten krijgen, zoals nu de meeste mensen met een verkoudheid extra voorzichtig zijn, ook in contacten met anderen.

De teststraten van de GGD'en kunnen wat het OMT betreft, worden afgeschaald.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is donderdag opgelopen tot 584. Dat is het hoogste aantal sinds 10 januari, ruim een maand geleden.

Vooral op de verpleegafdelingen wordt het steeds drukker. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) houdt er rekening mee dat de verpleegafdelingen over twee weken zo’n 800 patiënten onder hun hoede hebben.

In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 126 mensen met corona nieuw binnen zien komen. Over de afgelopen zeven werkdagen zijn 104 mensen per dag opgenomen. Dat gemiddelde komt voor het eerst sinds 13 januari boven de 100 uit.