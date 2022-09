Kabinet heeft mogelijk tot november nodig voor steunplan mkb

VVD, D66, CDA, JA21, BBB en Van Haga zeggen tijdens de algemene beschouwingen dat er met spoed een regeling voor mkb-bedrijven moet komen. VVD-fractieleider Hermans noemt de energieplannen van het kabinet voor het midden- en kleinbedrijf nu nog ’te vaag’, zegt ze tijdens het belangrijkste politieke debat van het jaar.

Volgens JA21 en de BBB is het pakket voor middeninkomens en mkb’ers niet toereikend, en is er nog te veel onduidelijk over waar ondernemers op kunnen rekenen. Ook D66-fractieleider Paternotte zegt de zorgen over mkb goed te begrijpen. „Bakkers, slagers en tuincentra hebben automatisch een hele hoge energierekening. Daarom wordt er heel hard gewerkt aan een steunpakket voor deze ondernemers.” Daar is volgens CDA-fractieleider Heerma haast bij geboden. „Want ook bij hen is grote onzekerheid of ze de winter wel doorkomen.”

Maar Haagse bronnen verwachten dat zeker nog tot november nodig is om een steunplan voor het mkb uit de grond te stampen. Zo zou het lastig zijn om te bepalen welke bedrijven in aanmerking komen voor hulp. Bij ambtenaren is weinig enthousiasme: ’Steun vermindert de prikkel tot verduurzaming en gasbesparing en verstoort het gelijke speelveld’, staat in een ambtelijk stuk.

’Ondernemers gaan nu kopje onder’

Tweede Kamerlid Van Haga benadrukt dat er geen tijd te verliezen is. „Ondernemers gaan nu kopje onder door dit kabinet.” JA21-leider Eerdmans komt met een eigen noodplan om ondernemers te helpen. Hij pleit ervoor dat ook voor mkb-ondernemers een prijsplafond gaat gelden. Daar zou het kabinet nu ook aan werken.

Het heeft volgens VVD’er Hermans ’rijkelijk lang geduurd’ voordat het kabinet in actie is gekomen om nog in 2022 Nederlanders financieel te helpen. Er is te lang gedacht ’in lijn van het kan niet’, zegt ze. Ook maatregelen voor mkb’ers hadden er wat haar betreft nu al moeten zijn.

Hermans reageerde ook op de situatie in Oekraïne. Nederland moet doorgaan met het geven van steun aan Oekraïne, stelt Hermans in reactie op de gedeeltelijke mobilisatie door de Russische president Poetin. „Hoewel er in Nederland niet wordt gevochten, merkt ook iedereen hier elke dag de effecten van deze volstrekt zinloze oorlog”, begon de VVD-fractieleider haar betoog.

’Schoffering’

Dat begin zorgde voor kritiek van BBB-leider Van der Plas. Zij noemt het een ’schoffering’ dat Hermans start met Oekraïne en niet met de situatie van Nederlanders. „Nederland staat in brand, en mensen gaan er gewoon keihard aan onderdoor.” Ook PVV-leider Wilders haalt hard uit naar het kabinet. „Ik zie een beeld van wanhoop, verdriet en verbittering. Dit is een verscheurd land, daar zit een kabinet waarin niemand nog vertrouwen heeft.”