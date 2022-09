LIVE | VVD: Actie kabinet heeft ’rijkelijk lang geduurd’

Onze verslaggever Peter Winterman is vanaf 10.15 uur aanwezig en twittert live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Hermans geeft in reactie op PvdA-leider Kuiken toe dat ingrijpen „rijkelijk lang geduurd heeft”. Er is te lang gedacht ’in lijn van het kan niet’, zegt ze. Hermans zegt te snappen dat er weinig vertrouwen is in de politiek. „Het vertrouwen in de politiek is laag en slecht”, erkent Hermans. „Dat trek ik mij ook aan. Maar ik heb goede hoop dat er nu wat rust komt”, zegt ze met oog op koopkrachtmaatregelen.

Hermans reageerde ook op de situatie in Oekraïne. Nederland moet doorgaan met het geven van steun aan Oekraïne. Dat zegt VVD-fractieleider Hermans in reactie op een gedeeltelijke mobilisatie door Poetin. „We moeten afwachten welk effect deze uitspraken hebben op de oorlog”, zegt Hermans tijdens het belangrijkste politieke debat van het jaar. „Maar we moeten doorgaan met het leveren van steun aan Oekraïne.” De liberaal trapte haar verhaal af met Oekraïne: „Hoewel er in Nederland niet wordt gevochten, merkt ook iedereen hier elke dag de effecten van deze volstrekt zinloze oorlog.”

’Schoffering’

Dat begin zorgde voor kritiek van BBB-leider Van der Plas. Zij noemt het een ’schoffering’ dat Hermans start met Oekraïne en niet met de situatie van Nederlanders. ,,Nederland staat in brand, en mensen gaan er gewoon keihard aan onderdoor.”

PVV-leider Geert Wilders haalt hard uit naar het kabinet. „Ik zie een beeld van wanhoop, verdriet en verbittering. Dit is een verscheurd land, daar zit een kabinet waarin niemand nog vertrouwen heeft.”

Hij dient zelfs een aanklacht in bij de Hoge Raad tegen ’alle leden van het kabinet’. Hij wil het kabinet laten vervolgen voor het ’nalaten van optreden tegen het leed van de Nederlanders’.

Wilders botste hard met CDA-fractieleider Heerma en D66-fractieleider Paternotte over de houding ten opzichte van Rusland. „Dit bedreigt het hele vrije Westen, en niet alleen Oekraïne”, sneert Heerma. Wilders wil zich niet bezighouden met de oorlog in Oekraïne. „Ik heb mijn handen vol aan de tirannen in Vak K”, zegt hij. „Wat hebben we aan vrijheid als we niks te vreten hebben?”

’Bedrijfspoedel’

D66’er Paternotte noemt Wilders ’de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin’. Wilders verwijt Paternotte op zijn beurt kernenergie als alternatief voor gas tegen te houden. „Je gaat toch geen sancties steunen die onze bevolking hard raken? Wij moeten zorgen dat onze mensen hun verwarming hoog kunnen zetten, dat gaat voor. Had naar ons geluisterd, dan hadden we misschien al tien kerncentrales gehad.”

De oppositieleider haalde vooral hard uit naar D66-ministers. „De gouden bezem gaat dit jaar naar mevrouw Kaag.” Wilders noemde haar de meest onbetrouwbare politicus. „Jetten is een klimaatpsychopaat, blijf maar lekker in de VS.” Hij noemt de D66-agenda er een van ’boerenhaat’. De uitstoot van stikstof is volgens hem ’een niet bestaand probleem’.

Traditiegetrouw debatteert de Tweede Kamer de dag na Prinsjesdag over de plannen van het kabinet voor het volgende jaar. Dit jaar zal tijdens de belangrijke algemene politieke beschouwingen het miljardenpakket voor de koopkracht centraal staan. Ook het pakket voor het najaar (waarvan het prijsplafond deel uitmaakt) zal scherp onder de loep worden genomen door de partijen.

Daarbij lijken coalitie en oppositie weer als vanouds lijnrecht tegenover elkaar te staan: de coalitiepartijen onderhandelden mee over beide pakketten, terwijl de oppositie al maandenlang uiterst kritisch is over de opstelling van het kabinet. Veel partijen vinden dat het kabinet veel te lang heeft gewacht met koopkrachtingrepen voor het najaar. Oppositieleider Geert Wilders, die woensdag als eerste het woord mag nemen, vindt dat er bij lange na niet genoeg gebeurt voor mensen met een kleine portemonnee.

Het kabinet zal veel kritiek moeten incasseren op het haastige overleg waarin het prijsplafond tot stand kwam. Tot op het laatste moment is hierover vergaderd. De uitwerking van het plan ontbreekt dan ook nog. Hoe het steunpakket eruit komt te zien voor het midden- en kleinbedrijf, is ook nog ongewis.

Bekijk ook: Ondernemers zitten klem tussen twee krachten

Prijsplafond

Dat er nu een koopkrachtpakket ligt voor volgend jaar én een prijsplafond vanaf 1 november, zal er evenwel voor zorgen dat de kritiek minder fel is: in een eerder debat noemde een deel van de Kamer het nog onacceptabel dat er voor het najaar niets gedaan zou worden. Nu neemt het kabinet in grote lijnen het plan van GroenLinks en de PvdA over voor een energieplafond bij een beperkt gebruik. Die twee samenwerkende oppositiepartijen zeggen nu vooral de uitwerking van het plan kritisch te gaan volgen.

Bekijk ook: Glimlachende Kaag niet per se goede weergave van sentiment in het land

Voor het eerst in twee jaar zal het ministersvak in de Tweede Kamer weer vol bewindspersonen zitten. Toch ontbreekt een aantal ministers: vicepremier Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) zitten in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook energieminister Rob Jetten is afwezig: hij zit in de Amerikaanse staat Pennsylvania voor een forum over schone energie.

Marathondebat

Op woensdag komt alleen de Tweede Kamer aan het woord, op donderdag reageert premier Mark Rutte namens het kabinet. Het belooft een waar marathondebat te worden: de Tweede Kamer telt inmiddels twintig fracties, die woensdag elk hun eigen spreektijd hebben én elkaar kunnen bevragen.