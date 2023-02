Oekraïne smeekt Westen om haast te maken met wapens

Bondskanselier Olaf Scholz kreeg door zijn aarzelingen felle kritiek. Pas na de Amerikaanse toezegging voor de levering van 31 M1 Abrams-tanks aan Oekraïne, ging hij overstag. Duitsland geeft nu 14 Leopard 2-tanks weg en zijn al begonnen met het trainen van Oekraïense soldaten. Maar waar blijven de andere landen met hun toezeggingen?

Leopard-tanks

Polen levert net als Duitsland 14 Leopard 2-tanks, Canada schenkt er 4 en Portugal 3. „Het is niet bepaald adembenemend geweest, om het zacht uit te drukken”, zegt de Duitse minister Boris Pistorius (Defensie) bij aankomst op het NAVO-hoofdkwartier over de magere oogst tot nu toe.

Defensieministers uit vijftig landen waren dinsdag in Brussel om de hulp aan Oekraïne af te stemmen. De druk van Pistorius lijkt direct te helpen: Noorwegen besloot 8 ’Leo’s’ te schenken. Nederland heeft door bezuinigingen zelf geen tanks meer. Daarom overwoog Den Haag om de 18 Leopard 2-tanks die we van Duitsland huren te kopen voor Oekraïne, maar dat zag Berlijn weer niet zitten.

Ollongren

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft wel aangeboden om te helpen bij het trainen van Oekraïense soldaten. Nederland wil daarnaast reserveonderdelen en munitie schenken. „Er zit helemaal geen enkel licht tussen wat Nederland en Duitsland vinden. We trekken volledig samen op”, benadrukt ze. Ze legt uit dat de druk van Pistorius als doel heeft om de druk op andere landen nu op te voeren. „En daar steun ik hem in. Zo langzaam maar zeker lopen de aantallen tanks wel op. De tankcoalitie begint nu wel echt vorm te krijgen, donderdag zijn er nieuwe gesprekken.”

Terug naar de roep van Kiev: maak nu eens vaart met al die beloftes. Nederland geeft geld om samen met Duitsland en Denemarken zeker honderd Leopard 1-tanks weg te geven. Maar het kan nog maanden duren voor deze tanks, van een ouder type, kunnen worden ingezet tegen de Russen.

’Tempo opvoeren’

„We moeten nu opnieuw met de industrie praten om te zorgen dat ze sneller van de band rollen”, aldus Ollongren. Ze zegt dat landen tijdens het overleg in Ramstein-formaat hebben toegezegd het tempo op te voeren. „Het gaat om allemaal kleine logistieke operaties waar we niet kunnen accepteren dat iemand zegt: ’Het is over twee maanden klaar’.”

Over gevechtsvliegtuigen willen de bondgenoten niets zeggen. Nederland heeft een officieel verzoek gekregen voor onze F-16’s. Ollongren heeft het met haar Oekraïnse ambtsgenoot besproken.

„We nemen het verzoek ontzettend serieus. Met onze partners gaan we het achter gesloten deuren goed bespreken, pas daarna kunnen we concreter reageren op het verzoek. De minister begrijpt heel goed dat het niet van de ene op de andere dag is geregeld.”

Munitie

Meer nog dan tanks en vliegtuigen heeft Oekraïne nu met spoed munitie nodig. Nederland heeft een toezegging gedaan. Een diplomatiek gevecht tussen Duitsland en het neutrale Zwitserland over de levering van munitie voor Gepard-luchtafweertanks is inmiddels ook opgelost. De Zwitserse boycot blijft, Duitsland gaat de essentiële munitie nu zelf produceren.