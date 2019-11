Dode door ongewoon vroege en hevige sneeuwval in Frankrijk

De sneeuw viel met bakken uit de lucht. Op sommige plekken is 20 tot 30 centimeter gevallen, melden verschillende Franse media. De ’plakkerige sneeuw’ blijft gemakkelijk op daken liggen en aan de takken van de bomen hangen. „Door die sneeuw is alle elektriciteitsinfrastructuur verzwaard”, zegt een woordvoerder van de Franse netbeheerder Enedis. „Ook kunnen afgebroken takken van bomen kortsluitingen veroorzaken.” Daarnaast hebben vallende bomen heel wat hoogspanningskabels beschadigd.

Ⓒ AFP

Het is volgens de woordvoerder van Enedis moeilijk te zeggen hoe lang de huishoudens zonder stroom blijven zitten. „Het is een uitzonderlijke situatie, want de problemen zijn geconcentreerd in hetzelfde gebied. Daarom hebben we grote schade op onze elektriciteitslijnen. Er zijn ontwortelde bomen, takken die verzwaard zijn door de sneeuw, bevriezen en kortsluitingen veroorzaken. De plaksneeuw klontert samen op de elektriciteitskabels.”

"1 dode en 300.000 woningen zonder stroom"

In Roche, in het noorden van het departement Isère, is een 63-jarige bestuurder om het leven gekomen. Hij probeerde samen met andere mensen een boom te verplaatsen die op de weg lag, maar kwam onder een andere vallende boom terecht. Ook een 27-jarige man kwam onder de boom terecht. Hij raakte lichtgewond, meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré.

Ⓒ AFP

Treinverkeer gestremd, 15 cm sneeuw op luchthaven van Lyon

In Isère is bovendien het treinverkeer op drie lijnen rond Grenoble zeker nog tot vrijdagmiddag gestremd door bomen die op het spoor zijn gevallen, zo laat vervoersmaatschappij SNCF weten.

Hulpdiensten hebben afgelopen nacht 50 personen uit hun auto’s moeten redden nadat ze door de sneeuwval gestrand waren. In de Ardèche geldt vrijdag tot 10 uur een rijverbod voor vrachtwagens en ander zwaar vervoer. De gemeente Saint-Julien-en-Saint-Alban liet 40 mensen evacueren omdat hun woning bedreigd werden door bomen die mogelijk kunnen bezwijken onder het gewicht van de sneeuw.

Ⓒ AFP

De sneeuwval liep op tot 15 centimeter op het vliegveld van Lyon Saint-Exupéry en in Saint-Etienne, en 30 centimeter in de Vercors in het oosten van Frankrijk. In het departement Saône-et-Loire geldt vrijdag code oranje voor sneeuw en ijzel, aldus Météo France. In zes andere departementen in het zuidoosten is de veiligheidswaarschuwing inmiddels naar beneden bijgesteld.

