Analyse Een weg terug is voor Poetin geen optie

Door FRANK VAN VLIET Kopieer naar clipboard

De mislukte Russische bestorming van Voehledar, waarbij het prijsschieten was voor het Oekraïense leger, doet terugdenken aan de eveneens gefaalde poging van Moskou om snel Kiev in te nemen. Ook toen werd een colonne tanks genadeloos door de Oekraïners in puin geschoten.