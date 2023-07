Genoeg protocollen en checks bij uitvaarten, hoe kon verwisseling overledenen gebeuren?

Voerendaal - Hoe de verwisseling van twee overledenen in Voerendaal – ondanks alle checks en protocollen – kon plaatsvinden, is nog in nevelen gehuld. Desondanks komen zulke fouten vaker voor. „Verschrikkelijk voor de families wat er op hen afkomt nu.”

In de Wet op de lijkbezorging is ook vastgelegd hoe en wanneer er gecontroleerd moet worden of het de juiste kist en het juiste lichaam betreft. Ⓒ De Limburger