Duitsers verrukt door outfit Máxima in Berlijn: ’Blikvanger!’

’MAXIMA(L)E BLIKVANGER’, kopt BILD. Willem-Alexander en Maxima zijn maandag in Berlijn geland en werden begroet en ontvangen door president Frank-Walter Steinmeier. Dinsdag werd het bezoek voortgezet. Daarbij valt vooral het ’zeer uitbundige hoofddeksel’ van onze koningin op, aldus de Duitse media.

Bij een bezoek aan Bondsdagpresident Wolfgang Schäuble draagt de koningin een hoed van beige, misschien bronskleurige bloemen.

Op bezoek bij Wolfgang Schäuble. Ⓒ Hollandse Hoogte / Wesley de Wit

Verder staat dinsdag nog een bezoek aan bondskanselier Angela Merkel op de agenda. Ook zijn de twee uitgenodigd in het Gropius Bau museum, waar ze iets horen over een programma dat kennisuitwisseling tot stand moet brengen tussen Duitse en Nederlandse ontwerpers en designstudenten.

Hoed

De outfit is ’passend bij de rest van haar outfit natuurlijk - Máxima is stijlvol!’, aldus BILD. Waarom draagt ze haar hoed eigenlijk rechts? Dat heeft te maken met de koning. Om ervoor te zorgen dat hij altijd zijn vrouw in de ogen kan aankijken, en er geen pronkstuk in de weg zit, wordt de hoed aan de rechterkant van het gezicht gedragen, op zijn plek gehouden door speciale spelden die aanvallen van rukwinden kunnen afslaan.

Máxima draagt haar hoed altijd rechts. Ⓒ EPA

The Queen

Overigens draagt Máxima de hoed vaker op belangrijke gelegenheden. In 2019 ontmoette ze de Britse koningin Elizabeth II, waarbij onze koningin precies dezelfde jurk en dezelfde hoed droeg.

Op bezoek bij The Queen in 2019. Ⓒ CAMERA PRESS/Mark Stewart