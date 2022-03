Opnieuw twee vernietigende rapporten over werkwijze fiscus

Dat is ’verwerpelijk’, zegt staatssecretaris Van Rij (Financiën) in een reactie op de volgende rapporten van PwC over de ’zwarte lijsten’ waar de Belastingdienst mee werkte. Hij noemt onder meer voorbeelden van vermeldingen van nationaliteit in een handleiding en een ’daderprofiel’ bij controles door de fiscus. „Onacceptabel en moreel verwerpelijk”, concludeert Van Rij. „Dit had niet mogen gebeuren.”

Uit het onderzoek is niet gebleken of de nationaliteit als risicofactor of een daderprofiel ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Maar dat doet er volgens Van Rij niet toe. Hij vindt dat ’uitgesloten moet kunnen worden’ dat dat zo is. En hij maakt zich er zorgen om dat de fiscus geen documenten kan aanleveren die de foute werkwijze kunnen bevestigen dan wel ontkrachten.

Giften aan moskee

Uit het onderzoek van PwC blijkt dat de fiscus handleidingen had opgesteld voor de controles van aangiftes waarbij frauderisico’s worden gesignaleerd aan de hand van ’persoonskenmerken’. Er werd een ’daderprofiel’ gemaakt: daarin vielen jonge alleenstaande mannen van buitenlandse komaf over wiens inkomen twijfels waren. Ook giften aan moskeeën werden genoemd als risicofactor. Daardoor hadden mensen met een specifieke achtergrond meer kans gecontroleerd te worden zonder dat ze een afwijkende aangifte hadden.

Van Rij zoekt nog naar een manier om mensen te compenseren die last hebben gehad van een vermelding op de zwarte lijst van de fiscus. Hij hoopt in april met voorstellen daarvoor te komen.